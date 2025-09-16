ロシアによるウクライナへの全面侵攻からまもなく4年となる中、NATO＝北大西洋条約機構の国防相会合が始まり、ルッテ事務総長はウクライナへの支援強化を訴えました。

NATO国防相会合は12日、ベルギーの首都・ブリュッセルで始まりました。

ルッテ事務総長は「アメリカが戦闘の終結に向けて努力を続ける一方、ロシアはエネルギー施設などを標的に攻撃し続けている」として、ウクライナへの軍事支援の強化を訴えました。

また、ルッテ氏はロシアの軍事活動や中国の関心の高まりを踏まえ、デンマーク自治領グリーンランドを含む北極圏での警戒・監視活動を強化したと強調しました。

北極圏での態勢強化は、アメリカのトランプ大統領がグリーンランドの領有を求めるための口実としてきた、安全保障上の懸念を払拭する狙いがあるとみられています。

こうした中、ウクライナの電力会社は、ロシアによるエネルギー施設への攻撃によって、12日朝までにキーウで10万7000人以上が停電の影響を受けたと発表しました。

ウクライナ全土で厳しい寒さが続く中、ロシア軍はエネルギー施設を狙った攻撃を続けています。