トマトジュースで簡単『豚こまとじゃがいものトマトリゾット』はフライパンで作れる。
お店で食べるイメージが強いリゾットですが、じつはフライパンひとつで手軽に作れるのをご存じですか？ 生のお米と具をいっしょに煮るので、意外とスピーディに完成します。
今回、ご紹介するのは「豚こまとじゃがいも、玉ねぎのトマトリゾット」。具に使うのは、スーパーでおなじみの食材ばかり。トマトジュース＋玉ねぎを加えて甘酸っぱい味わいに仕上げます。世代を問わず喜ばれそうなおいしさです。ぜひ作ってみてください！
『豚こまとじゃがいも、玉ねぎのトマトリゾット』のレシピ
材料（2人分）
米……1合（180ml）
豚こま切れ肉……150g
じゃがいも……1個（約150g）
玉ねぎ……1個（約150g）
トマトジュース（食塩不使用）……1と1/4カップ
白ワイン（辛口）……1/4カップ
粉チーズ……適宜
塩
オリーブオイル
こしょう
作り方
（１）下準備をする
じゃがいもは皮をむき、幅1.5cmのいちょう切りにする。玉ねぎは2cm四方に切る。豚肉は塩ひとつまみをふり、もみ込む。
（２）豚肉と米を炒める
フライパンにオリーブオイル大さじ1と1/2を弱火で熱し、豚肉を入れてかるく炒める。米を洗わずに加え、油が全体になじむまで1分ほど炒める。
（３）野菜、白ワイン、水を加えて煮る
じゃがいもと玉ねぎ、白ワインを加えて強火にし、水分がほぼなくなったら、水1と1/4カップと塩小さじ1/4を加える。煮立ったら全体を混ぜ、弱めの中火にし、水分がほぼなくなるまでさわらずに7分ほど煮る（全体にゆっくりポコポコと小さな泡が出ている状態をキープする）。
（４）トマトジュースを加えてさらに煮る
トマトジュースを加えて全体を混ぜる。強火にしてひと煮立ちしたら、弱めの中火にし、さらに7分ほど水分がほぼなくなるまで煮る（水分が多ければ、強火にしてとばす）。
（５）チーズを加えて仕上げる
粉チーズ大さじ2を加えて混ぜ、塩、こしょう各適宜で味をととのえる。器に盛り、粉チーズ適宜をかける。
料理研究家。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、スイスのホテルなどで料理修業を積み、帰国後に料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説に定評がある。