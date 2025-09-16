トマトジュースで簡単『豚こまとじゃがいものトマトリゾット』はフライパンで作れる。

お店で食べるイメージが強いリゾットですが、じつはフライパンひとつで手軽に作れるのをご存じですか？ 生のお米と具をいっしょに煮るので、意外とスピーディに完成します。

今回、ご紹介するのは「豚こまとじゃがいも、玉ねぎのトマトリゾット」。具に使うのは、スーパーでおなじみの食材ばかり。トマトジュース＋玉ねぎを加えて甘酸っぱい味わいに仕上げます。世代を問わず喜ばれそうなおいしさです。ぜひ作ってみてください！

『豚こまとじゃがいも、玉ねぎのトマトリゾット』のレシピ

材料（2人分）

米……1合（180ml）

豚こま切れ肉……150g

じゃがいも……1個（約150g）

玉ねぎ……1個（約150g）

トマトジュース（食塩不使用）……1と1/4カップ

白ワイン（辛口）……1/4カップ

粉チーズ……適宜

塩

オリーブオイル

こしょう

作り方

（１）下準備をする

じゃがいもは皮をむき、幅1.5cmのいちょう切りにする。玉ねぎは2cm四方に切る。豚肉は塩ひとつまみをふり、もみ込む。

（２）豚肉と米を炒める

フライパンにオリーブオイル大さじ1と1/2を弱火で熱し、豚肉を入れてかるく炒める。米を洗わずに加え、油が全体になじむまで1分ほど炒める。

（３）野菜、白ワイン、水を加えて煮る

じゃがいもと玉ねぎ、白ワインを加えて強火にし、水分がほぼなくなったら、水1と1/4カップと塩小さじ1/4を加える。煮立ったら全体を混ぜ、弱めの中火にし、水分がほぼなくなるまでさわらずに7分ほど煮る（全体にゆっくりポコポコと小さな泡が出ている状態をキープする）。

（４）トマトジュースを加えてさらに煮る

トマトジュースを加えて全体を混ぜる。強火にしてひと煮立ちしたら、弱めの中火にし、さらに7分ほど水分がほぼなくなるまで煮る（水分が多ければ、強火にしてとばす）。

（５）チーズを加えて仕上げる

粉チーズ大さじ2を加えて混ぜ、塩、こしょう各適宜で味をととのえる。器に盛り、粉チーズ適宜をかける。

（『オレンジページ』2025年2月17日号より）