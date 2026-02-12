今治、所属選手による追突事故を発表
FC今治は12日、FW菊池季汐(22)が運転する普通乗用車による追突事故が発生したことを発表した。
クラブ公式サイトによると、事故は2月12日午後2時ごろに今治市北高下町の路上で発生。菊池が運転する乗用車が赤信号で停止するために減速した際、前方の車両に接触した。前方車両の運転者、菊池の両名に負傷は確認されなかったという。
事故発生後は速やかに警察に届け出を出しており、現在は対応を進めている。クラブは「菊池選手に対し厳重注意を行うとともに、改めて選手、クラブ関係者に交通安全意識の徹底を図り、再発防止に努めてまいります」と伝えている。
