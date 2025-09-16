【「トイライズ ATコレクション08 ツヴァーク(サンドローダー装備Ver.)」「トイライズ ATコレクション09 ツヴァーク(湿地帯用レッグ装備Ver.)」】 予約受付：2月13日より開始 商品発送：8月下旬予定 価格：各8,250円

「トイライズ ATコレクション08 ツヴァーク(サンドローダー装備Ver.)」

タカラトミーは、「トイライズ ATコレクション08 ツヴァーク(サンドローダー装備Ver.)」および「トイライズ ATコレクション09 ツヴァーク(湿地帯用レッグ装備Ver.)」の予約受付を2月13日より開始する。価格は各8,250円。商品の発送は8月下旬を予定している。

アニメ「装甲騎兵ボトムズ」に登場するライト級AT「ツヴァーク」が完全新規金型で登場。コンパクトで特徴的なシルエットを完全再現しており、各関節が可動する。

「トイライズ ATコレクション08 ツヴァーク(サンドローダー装備Ver.)」

価格：8,250円

予約受付：2月13日より開始

商品発送：8月下旬予定

全高：約65mm

スケール：1/48

組み立て式のハンディソリッドシューターと両脚に装備できるサンドローダーが付属。武器のグリップ部分は差し替え式で右拳での保持状態を再現できる。

付属のサンドローダーを両脚にセットしてTVアニメ本編での活躍シーンを再現可能。付け替え可能な左平手パーツが付属する。

「トイライズ ATコレクション09 ツヴァーク(湿地帯用レッグ装備Ver.)」

価格：8,250円

予約受付：2月13日より開始

商品発送：8月下旬予定

全高：約65mm

スケール：1/48

ゲーム版で登場した両脚に装着可能な湿地帯用レッグパーツ、TVアニメでも使用されたハンディサーチライト、ストライクドッグが使用していた大型のソリッドシューターが付属（ツヴァーク本体はサンドローダー装備版と同様）する。

(C) TOMY

(C) サンライズ

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。