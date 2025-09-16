【DA-123 ワルダロアーズ＜ジャグワ＞ アノードタイプ】 2月13日 予約開始 7月下旬 発売予定 価格：27,500円

「DA-123 ワルダロアーズ＜ジャグワ＞ アノードタイプ」

タカラトミーは、「ダイアクロン」シリーズより「DA-123 ワルダロアーズ＜ジャグワ＞ アノードタイプ」を7月下旬に発売する。価格は27,500円。

侵略異星人ワルダーの戦闘兵器「ワルダロアーズ」は、戦闘兵器としてカテゴライズされたワルダーメカのコード名。「ワルダロアーズ」の基本戦闘フォームは人型ではなく獰猛な捕食生物を想起させる獣型であり、その名の如く、獣の咆哮に似た大音圧の超低周波や超高周波による音響攻撃と共に襲い来る。

「ワルダロアーズ ＜ジャグワ＞」はこれまでのワルダーメカ同様に変幻自在な形態変化機能も備えており、今回アノードタイプが登場する。疾走や跳躍に適した4足歩行形態、接近格闘に適した2足歩行形態、機体を2機に分離した多重攻撃形態等の状況に応じた単体可変はもちろん、エヴォライズ等の他機体との強化結合合体能力も備えている。中でも「機動巨兵ワルダレギン＜ガイスト＞」（別売）との融合形態は、これまでの結合合体とは次元の異なる桁外れの攻撃戦闘力を持つ超絶強化形態となっている。

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

※この商品には「DA-123 ワルダロアーズ＜ジャグワ＞アノードタイプ」が1セット入っています。

(C) ＴＯＭＹ