【ミッシングリンク C-13 グリムロック（アニメタイプ）】 2月13日 予約開始 7月下旬 発売予定 価格：18,700円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「ミッシングリンク C-13 グリムロック（アニメタイプ）」を7月下旬に発売する。価格は18,700円。

ダイノボットの指揮官「グリムロック」が、さらに数々の機能を備え「ミッシングリンク」シリーズより完全新規設計で登場。ダイノボットは1985年、それまで自動車に変形するメンバーを中心に構成されていたサイバトロン軍団に、メカ恐竜に変形する5体の軍団が参戦するという新機軸で人気を博した。

今回発売が決定した「C-13」はアニメ設定カラーを再現したタイプとなり、メカタイプのティラノザウルスからロボットにトランスフォームする。一部にダイキャストを使用した構成はそのままに、どちらの形態においても可動式の各部関節で自由にポージングを付けることが可能になっている。

「C-12」とは、エンブレムの位置が異なるため、ロボットモードの胸部の一部を形状変更して再現。付属の武器「サーベル」は旧トイや海外コミック版をイメージしたレッドタイプで、硬質プラスチックでシャープな形状を再現している。

また、手持ち銃の「ダブルレーザーガン」は「C-12」とは異なるアニメ仕様の2トーンカラーに変更して付属し、「ミサイルランチャー」もそれに準じた配色となっている。ミサイルランチャーのミサイルはイメージ遊びのための付け外しが可能だ。

「C-05サンストリーカー」に付属のものと同じタイプの「人間」（作業タイプ）フィギュアも付属。恐竜背面のコックピットハッチを開けて搭乗させることができる。

グリムロック本体には「シークレットエンブレム」も貼付。指で温めると軍団マークが現われる。ロボットの背面には別売りのスタンド用ジョイント穴を装備し、アクションポーズで飾ることが可能。パッケージイラストは当時をイメージした描き下ろしで、コレクションカードも付属する。

ミッシングリンク C-13 グリムロック（アニメタイプ）

価格：18,700円

全高：約145mm

JANコード：4904810096245

【セット内容】 グリムロック（アニメタイプ）×1 サーベル×1 ダブルレーザーガン×1 ミサイルランチャー×1 ミサイル（ランナー）×1 人間×1 シークレットフィルム×1 シール×1 コレクションカード×1 取扱説明書×1 リーフレット×1

※「ミッシングリンク C-13 グリムロック（アニメタイプ）」以外の商品は別売りです。

(C)ＴＯＭＹ