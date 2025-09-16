【AZ-14 ライガーゼロイクス】 9月下旬 発売予定 価格：16,500円 【AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット】 9月下旬 発売予定 価格：6,600円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-14 ライガーゼロイクス」を2月13日に予約受付を開始した。発売月は9月下旬を予定し、価格は16,500円。

また、タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として、「AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット」も予約受付を開始した。

本商品は「ゾイド」シリーズに搭乗する「ライガーゼロイクス」をADVANCED Ziシリーズで立体化したもの。帝国軍が開発したCAS（チェンジングアーマーシステム）「イクスユニット」に換装した「ライガーゼロ」が再現され、特徴的なスタンブレードは手動で動かすことができ、左右への展開が可能。また、腰部のドラムコンデンサーも手動で回転する。

さらに、エレクトロンドライバー、ショルダーカバー、フィン、アースユニットなど各部の武装が可動し、エレクトロンドライバー発射形態を再現することができる。

電池を入れ、電源スイッチを入れることで四足歩行する。

AZ-14 ライガーゼロイクス

9月下旬 発売予定

価格：16,500円

(C) ＴＯＭＹ

