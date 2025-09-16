【AZ-15 サイコジェノザウラー】 9月下旬 発売予定 価格：16,500円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-15 サイコジェノザウラー」を2月13日に予約受付を開始した。発売月は9月下旬を予定し、価格は16,500円。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」のキャラクター、リーゼの専用機「サイコジェノザウラー」をADVANCED Ziシリーズで立体化したもの。印象的な青色のカラーリングが再現され、頭部にはフレキシブルレーザー、複合レーザーセンサーや幻影発生装置、背部のロングレンジパルスレーザーライフルは新規造形となっている。

一般兵のパイロットフィギュアのほか、リーゼとスペキュラーの1/72スケールフィギュアが付属する。また、ジェノザウラーの各種オプションパーツも付属し、青いジェノザウラーを組み立てることができる。

電池をセットし、電源を入れることでリアルに歩行する。また、頭部を下げることで、荷電粒子砲の発射姿勢を取ることもできる。

AZ-15 サイコジェノザウラー

9月下旬 発売予定

価格：16,500円

(C) ＴＯＭＹ

(C)ShoPro

