Ｍ！ＬＫが１１日、東京・国立代々木競技場でアリーナツアーのファイナル公演を行った。会場にはメンバーカラーで楽しむ大物女優の姿もあり、ＳＮＳ上が「メンカラで参戦最高です」などと沸いている。

メンバーの佐野勇斗はテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）に出演しており、同作で共演するする大地真央が「昨日『おコメの女』メンバーの長濱ねるちゃんと〈Ｍ！ＬＫ〉のコンサートに 佐野勇斗くんカラーのピンクの装いで行ってきました」とピンクのジャケット、ピンクのラインが入ったおしゃれなデニム、バッグのチャームもピンク…とピンクづくしのおしゃれな私服姿で、長濱ねると撮影した写真を公開。

「ザッコクチームでの佐野くんとは別人 これまたイイじゃん めちゃイイじゃん とっても素敵でした〜♥ ねるちゃんと２人で楽しい時間を過ごしました」とイイじゃんポーズでキメた写真も添えた。

今回の投稿には「二人とも可愛くて、、これぞ！ビジュいいじゃーん」「ビジュ良すぎます♥」「真央様がいらっしゃってたなんて、、、同じ空間にいられたの幸せです」「メンカラでライブとか最高すぎます♥ピンクまみれで、めっちゃかわいいです♥」「ピンクコーデ素敵過ぎます」「メンカラコーデ♥可愛い！」「メンカラで参戦してくれるの最高です♥」「メンカラコーデで参戦するあたり愛が伝わってきます！」などの声が寄せられている。