再審制度に証拠開示義務化を答申、目的外使用には罰則…開始決定への検察官の不服申し立ては禁止せず

再審制度の見直しについて、法制審議会（法相の諮問機関）は１２日の総会で改正要綱を決定し、平口法相に答申した。

証拠開示の義務規定などを新設する一方、再審開始決定に対する検察官の不服申し立ては禁止しない。法務省は、答申を踏まえた刑事訴訟法改正案を今年の国会に提出する方針。

総会は非公開で行われ、法務省によると、改正要綱に１２人の委員が賛成し、４人が反対、１人が意思を表明しなかった。答申を受けた平口法相は「（改正法案を）できるだけ早く国会に提出できるよう、準備を急ぎたい」と述べた。

日本弁護士連合会の委員は総会後に東京都内で記者会見し、「冤罪（えんざい）被害者の救済は著しく遅れており、不服申し立ては禁止すべきだ」などとして改正要綱に反対したことを明らかにした。

再審制度は、確定した有罪判決に事実認定の不当がある場合などに刑事裁判をやり直す手続き。現在の刑訴法には再審に関する規定が乏しく、証拠開示の明文規定も定められていない。

改正要綱では、裁判所が検察に対して証拠の提出を命じる義務規定を創設する。開示の対象は「再審請求の理由と関連する証拠」とした。

開示された証拠の「目的外使用」を罰則付きで禁じる規定も明記された。再審請求手続きに使う以外の目的で証拠のコピーを他人に渡したり、提示したりすることを禁止する。ただ、規定を巡っては、報道機関の取材が制限され、国民の知る権利に十分応えられなくなるとの懸念がある。

再審請求を受けた裁判所は遅滞なく「調査」し、明らかに理由がない事案などは具体的な審理に入る前に「棄却」するとした。理由がないと判断できないケースは証拠の開示など本格的な審理に進む。

「審理の長期化を招いている」との批判が出ていた検察官の不服申し立てを禁じる規定は盛り込まれなかった。「誤った再審開始決定の是正が必要だ」などと主張した検察官や学者らの意見が採用された。

法制審は、▽危険運転致死傷の適用要件に数値基準を設ける自動車運転死傷行為処罰法の改正▽パソコンなどのデジタル機器で作成する「保管証書遺言」を導入する民法改正▽成年後見制度を途中で終了・交代できるようにする民法改正――の改正要綱もそれぞれ決定し、法相に答申した。