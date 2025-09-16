【月1エヴァ「シン・エヴァンゲリオン劇場版」（※上映バージョン：3.0＋1.01）】 2月13日～2月19日 上映

「エヴァンゲリオン」シリーズ劇場版作品「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が本日2月13日から期間限定で上映される。期間は2月19日まで。

今回の上映は、「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026（以下、月1エヴァ）」の一環として実施されるもの。「月1エヴァ」は2025年10月から実施されている。いよいよ最終作品となる第6弾では、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が全国の劇場にて上映される。また公開当時と同様にIMAX・Dolby Cinemaでの上映も実施される。なお、IMAX・Dolby Cinemaの上映バージョンは「:3.0+1.0」となる。

本企画では、数量限定の入場者プレゼントとして、各作品のポスタービジュアルがデザインされたスマートフォンサイズのステッカーが用意されている。6作品のポスタービジュアルが当時の初出時のままデザインされており、1回の鑑賞につき、1人1枚配布される。

数量限定入場者プレゼント スマートフォンサイズ ステッカー（イメージ）

「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」第6弾「シン・エヴァンゲリオン劇場版」上映スケジュール

・2月13日～2月19日

※上映バージョン：3.0＋1.01

【IMAX】（上映バージョン：「:3.0+1.0」）

・（北海道）ユナイテッド・シネマ札幌

・（東京）T・ジョイPRINCE品川

・（千葉）TOHOシネマズ流山おおたかの森

・（石川）ユナイテッド・シネマ金沢

・（静岡）シネマサンシャインららぽーと沼津

・（愛知）ユナイテッド・シネマ豊橋18

・（岡山）イオンシネマ岡山

・（愛媛）シネマサンシャイン衣山

・（福岡）ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

・（福岡）シネマサンシャイン飯塚

【Dolby Cinema】（上映バージョン：「:3.0+1.0」）

・（北海道）TOHOシネマズすすきの（Dolby Cinema版のみ上映／通常版上映なし）

・（東京）新宿バルト9

・（東京）丸の内ピカデリー（Dolby Cinema版のみ上映／通常版上映なし）

・（埼玉）MOVIXさいたま

・（愛知）ミッドランドスクエアシネマ

・（京都）MOVIX京都

・（大阪）T・ジョイ梅田

・（大阪）TOHOシネマズららぽーと門真（Dolby Cinema版のみ上映／通常版上映なし）

・（福岡）T・ジョイ博多

配給：カラー

配給協力：K2 Pictures

【上映劇場 情報】

※日程は上映劇場によって異なる可能性がございます。詳しくは各上映劇場の公式サイトをご確認ください。

(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

(C)カラー