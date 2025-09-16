大島優子『じゃらん』新WebCMで家族旅行を体現「親が楽しむ顔を見せるのも大事な子育て」
俳優の大島優子が出演する旅行予約サイト『じゃらんnet』の新WebCM「予約するもの」篇と「いい旅」篇が、15日から順次配信される。子どもとの家族旅行、両親との親子旅という2つのシーンを通じて、旅先だからこそ生まれる家族のいとしい一瞬を等身大で表現した。
【動画】大島優子、子どもと全力で旅へ「親が楽しむ顔を見せるのも大事」子育て世代に響く旅CM
新CMでは、家族旅行ならではの時間の流れや感情の変化を丁寧に表現。「1ヶ月に1回は行っている」というほど大の旅行好きである大島が、子どもと同じ目線で全力で旅を楽しむ姿や、親子旅で見せる少し照れくさい表情の変化を見せている。
「予約するもの」篇では、子どもと3人で出かけた家族旅行が舞台。旅先のアクティビティや宿での時間を無邪気に楽しむ子どもと同じように、大島もはしゃぎ、満面の笑顔に。「親が楽しむ顔を見せるのも、大事な子育てだと思う」というナレーションとともに、家族全員が心から旅を楽しむ様子が描かれる。
一方の「いい旅」篇は、両親との親子旅がテーマ。子どもの頃の好物を差し出す母に、大島が思わず吹き出す場面や、最初は照れくさそうだった父が次第に笑顔を見せ、思い出話に花を咲かせる様子をとらえ、「いい旅は、家族をちょっと素直にする」というメッセージが、温かな空気感とともに伝わってくる。
撮影現場では、「予約するもの」篇の冒頭から子役の男の子と大島が積極的にコミュニケーションを取り、自然な表情を引き出していたという。卓球のシーンでは、男の子のアドバイスを受けながらスマッシュに挑戦し、成功した瞬間には現場全体が盛り上がった。「いい旅」篇では一転して落ち着いた雰囲気の中、父子の微妙な距離感を表現する演技に、スタッフから感嘆の声が上がった。
旅行についてのインタビューも行われ、家族旅行について「子どもが安全に楽しめる場所であるということは必須です。その上で大人も楽しめる場所を選びます。我が家の場合、大人の楽しみは食です。夫婦ともに、旅先での一番の楽しみが食事なんです（笑）。特にビュッフェが大好きで。なので、家族旅行の際は必ず、ビュッフェがあるところを選びます。小さい子どもがいるので、それに加えて宿の敷地内や近隣に、子どものアクティビティからグルメまで全てがそろっていると嬉しいですね」と語っている。
■大島優子インタビュー
――大の旅行好きで有名な大島だが、家族旅行はどれくらいの頻度で行っているか。
「1ヶ月に1回は行っていると思います。温泉が大好きで夏も冬も行きますし、一番最近はミカン狩りに行きました。眺望が良い露天風呂にも入って、最高でした。家族旅行の行き先で一番遠かったのはセブ島です。上の子がまだ小さい頃に行ったのですが、行く直前にお水は水道水ではなくペットボトルのものを飲んだほうが良いという情報を見て、かなり気を付けました。気を付けたのですが、最終日、見事に私だけ高熱を出し体調を崩してしまいました（笑）」
――小さい子どもとの家族旅行は大変さもあるが、事前準備はどうしているか。
「そうですね、独身でひとり旅していた時は慣れていますし、どうにかなる精神でした。でも家族ができてからは、子どもは待っていられないしトラブルが起きた際の対処も大変なので、家族旅行の際は念には念を入れて、事前に夫婦でかなり調べます。ただ旅行先に着いたら、その場のノリであっちへ行って、こっちへ行って、と楽しんでいます」
――家族旅行の行き先はどのように選んでいるか。
「子どもが安全に楽しめる場所であるということは必須です。その上で大人も楽しめる場所を選びます。我が家の場合、大人の楽しみは食です。夫婦ともに、旅先での一番の楽しみが食事なんです（笑）。特にビュッフェが大好きで。なので、家族旅行の際は必ず、ビュッフェがあるところを選びます。小さい子どもがいるので、それに加えて宿の敷地内や近隣に、子どものアクティビティからグルメまで全てがそろっていると嬉しいですね」
――自身が小さい頃も家族旅行に行っていたか。
「はい、小さい頃はよくキャンプに連れて行ってもらいました。すごく楽しかった思い出なのですが、私はまだ子どもと一緒にキャンプへ行ったことがないんです。準備が大変ですし、火を触ってしまう怖さもあるので。ですが、グランピングだと準備が楽なところもあるようなので、とても興味があります。今後、家族で行ってみたいので、グランピングかなり調べています。上の子が最近チョコレートデビューしたので、グランピングに行ったらマシュマロチョコレート作りをやってみたいです」
――WebCMの公開がバレンタイン時期だが、バレンタインの思い出について。
「一番記憶に残っているのは、小学校6年生の時のバレンタインです。その時に気になっていた男の子にあげようとしたら、なんとその子からももらえたんです。とても嬉しかったですね。でも小学生なので、ただお返し渡して終わった、というピュアな思い出です（笑）。最近では、子どもが1歳の時に子どもの手形クッキーを作りました。クッキー生地に子どもの手を押し当てて『パパ』と書いて焼いたのですが、すごい固いクッキーになっちゃって、固くて食べきれないと言われました（笑）。今年はチョコレートデビューした子どもと一緒に何か作りたいなと思います。」
【動画】大島優子、子どもと全力で旅へ「親が楽しむ顔を見せるのも大事」子育て世代に響く旅CM
新CMでは、家族旅行ならではの時間の流れや感情の変化を丁寧に表現。「1ヶ月に1回は行っている」というほど大の旅行好きである大島が、子どもと同じ目線で全力で旅を楽しむ姿や、親子旅で見せる少し照れくさい表情の変化を見せている。
一方の「いい旅」篇は、両親との親子旅がテーマ。子どもの頃の好物を差し出す母に、大島が思わず吹き出す場面や、最初は照れくさそうだった父が次第に笑顔を見せ、思い出話に花を咲かせる様子をとらえ、「いい旅は、家族をちょっと素直にする」というメッセージが、温かな空気感とともに伝わってくる。
撮影現場では、「予約するもの」篇の冒頭から子役の男の子と大島が積極的にコミュニケーションを取り、自然な表情を引き出していたという。卓球のシーンでは、男の子のアドバイスを受けながらスマッシュに挑戦し、成功した瞬間には現場全体が盛り上がった。「いい旅」篇では一転して落ち着いた雰囲気の中、父子の微妙な距離感を表現する演技に、スタッフから感嘆の声が上がった。
旅行についてのインタビューも行われ、家族旅行について「子どもが安全に楽しめる場所であるということは必須です。その上で大人も楽しめる場所を選びます。我が家の場合、大人の楽しみは食です。夫婦ともに、旅先での一番の楽しみが食事なんです（笑）。特にビュッフェが大好きで。なので、家族旅行の際は必ず、ビュッフェがあるところを選びます。小さい子どもがいるので、それに加えて宿の敷地内や近隣に、子どものアクティビティからグルメまで全てがそろっていると嬉しいですね」と語っている。
■大島優子インタビュー
――大の旅行好きで有名な大島だが、家族旅行はどれくらいの頻度で行っているか。
「1ヶ月に1回は行っていると思います。温泉が大好きで夏も冬も行きますし、一番最近はミカン狩りに行きました。眺望が良い露天風呂にも入って、最高でした。家族旅行の行き先で一番遠かったのはセブ島です。上の子がまだ小さい頃に行ったのですが、行く直前にお水は水道水ではなくペットボトルのものを飲んだほうが良いという情報を見て、かなり気を付けました。気を付けたのですが、最終日、見事に私だけ高熱を出し体調を崩してしまいました（笑）」
――小さい子どもとの家族旅行は大変さもあるが、事前準備はどうしているか。
「そうですね、独身でひとり旅していた時は慣れていますし、どうにかなる精神でした。でも家族ができてからは、子どもは待っていられないしトラブルが起きた際の対処も大変なので、家族旅行の際は念には念を入れて、事前に夫婦でかなり調べます。ただ旅行先に着いたら、その場のノリであっちへ行って、こっちへ行って、と楽しんでいます」
――家族旅行の行き先はどのように選んでいるか。
「子どもが安全に楽しめる場所であるということは必須です。その上で大人も楽しめる場所を選びます。我が家の場合、大人の楽しみは食です。夫婦ともに、旅先での一番の楽しみが食事なんです（笑）。特にビュッフェが大好きで。なので、家族旅行の際は必ず、ビュッフェがあるところを選びます。小さい子どもがいるので、それに加えて宿の敷地内や近隣に、子どものアクティビティからグルメまで全てがそろっていると嬉しいですね」
――自身が小さい頃も家族旅行に行っていたか。
「はい、小さい頃はよくキャンプに連れて行ってもらいました。すごく楽しかった思い出なのですが、私はまだ子どもと一緒にキャンプへ行ったことがないんです。準備が大変ですし、火を触ってしまう怖さもあるので。ですが、グランピングだと準備が楽なところもあるようなので、とても興味があります。今後、家族で行ってみたいので、グランピングかなり調べています。上の子が最近チョコレートデビューしたので、グランピングに行ったらマシュマロチョコレート作りをやってみたいです」
――WebCMの公開がバレンタイン時期だが、バレンタインの思い出について。
「一番記憶に残っているのは、小学校6年生の時のバレンタインです。その時に気になっていた男の子にあげようとしたら、なんとその子からももらえたんです。とても嬉しかったですね。でも小学生なので、ただお返し渡して終わった、というピュアな思い出です（笑）。最近では、子どもが1歳の時に子どもの手形クッキーを作りました。クッキー生地に子どもの手を押し当てて『パパ』と書いて焼いたのですが、すごい固いクッキーになっちゃって、固くて食べきれないと言われました（笑）。今年はチョコレートデビューした子どもと一緒に何か作りたいなと思います。」