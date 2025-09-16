女優大島優子（37）が15日より配信される「じゃらん」新WEBCMに出演することが13日、分かった。

CMは「予約するもの」編と「いい旅親と旅行」編の2本。子どもとの家族旅行や親との家族旅行を舞台に、旅先だからこそ見えるいとしい一瞬を通じて、家族旅行ならではの魅力を描いている。

さらに、2つの家族旅行を通じて、宿泊施設の掲載数が豊富で、さまざまな旅のスタイルに合わせて選択できる「じゃらんnet」の特徴も表現している。

大の旅行好きである大島は、特別インタビューにも答えた。

−大の旅行好きで有名な大島さんですが、家族旅行はどれくらいの頻度で行かれていますか？

大島 1カ月に1回は行っていると思います。温泉が大好きで夏も冬も行きますし、一番最近はミカン狩りに行きました。眺望が良い露天風呂にも入って、最高でした。家族旅行の行き先で一番遠かったのはセブ島です。上の子がまだ小さい頃に行ったのですが、行く直前にお水は水道水ではなくペットボトルのものを飲んだほうが良いという情報を見て、かなり気を付けました。気を付けたのですが最終日、見事に私だけ高熱を出し体調を崩してしまいました（笑い）。

−小さいお子さんとの家族旅行は大変さもあると思いますが、事前準備はどうしていますか？

大島 独身でひとり旅をしていた時は慣れていますし、どうにかなる精神でした。でも家族ができてからは、子どもは待っていられないしトラブルが起きた際の対処も大変なので、家族旅行の際は念には念を入れて、事前に夫婦でかなり調べます。ただ旅行先に着いたら、その場のノリであっちへ行って、こっちへ行って、と楽しんでいます。

−家族旅行の行き先はどのように選ばれますか？

大島 子どもが安全に楽しめる場所であるということは必須です。その上で大人も楽しめる場所を選びます。わが家の場合、大人の楽しみは食です。夫婦ともに、旅先での一番の楽しみが食事なんです（笑い）。特にビュッフェが大好きで。なので、家族旅行の際は必ず、ビュッフェがあるところを選びます。小さい子どもがいるので、それに加えて宿の敷地内や近隣に、子どものアクティビティーからグルメまで全てがそろっているとうれしいですね。

−ご自身が小さい頃も家族旅行へ行かれていましたか？

大島 はい、小さい頃はよくキャンプに連れて行ってもらいました。すごく楽しかった思い出なのですが、私はまだ子どもと一緒にキャンプへ行ったことがないんです。準備が大変ですし、火を触ってしまう怖さもあるので。ですが、グランピングだと準備が楽なところもあるようなので、とても興味があります。今後、家族で行ってみたいので、グランピングかなり調べています。上の子が最近チョコレートデビューしたので、グランピングに行ったらマシュマロチョコレート作りをやってみたいです。

−WebCMの公開がバレンタイン時期ですが、バレンタインの思い出を教えてください

大島 一番記憶に残っているのは、小学校6年生の時のバレンタインです。その時に気になっていた男の子にあげようとしたら、なんとその子からももらえたんです。とてもうれしかったですね。でも小学生なので、ただお返し渡して終わった、というピュアな思い出です（笑い）。最近では、子どもが1歳の時に子どもの手形クッキーを作りました。クッキー生地に子どもの手を押し当てて「パパ」と書いて焼いたのですが、すごい固いクッキーになっちゃって、固くて食べきれないと言われました（笑い）。今年はチョコレートデビューした子どもと一緒に何か作りたいなと思います。