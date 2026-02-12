¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡¢20ºÐDF¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î´°Á´°ÜÀÒ°Ü¹Ô¤òÈ¯É½¡ª¡¡¥ß¥é¥ó¤«¤é³ÍÆÀ¡Ä°ÜÀÒ¶â¤ÏºÇÂçÌó45²¯±ß¤Ë
¡¡¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï12Æü¡¢¥ß¥é¥ó¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍDF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Î¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¸ø¼°Àï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î½Ð¾ì¿ô¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¾ò¹à¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Çã¤¤¼è¤ê¤òÈ¯É½¡£2031Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï1950Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó35²¯±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂç550Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¶â¤Î50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï¸ÅÁã¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥ó¥È»á¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼ã¤¯ºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¿ô¥«·î¤Î´Ö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¸¥¿ÈÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£²æ¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÈà¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡
