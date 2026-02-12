投票所入場券１０００人分作成漏れ、「届いていない」の問い合わせでも気づかず…短期決戦のため市職員が印刷

群馬県伊勢崎市選挙管理委員会は１２日、衆院選で有権者１０００人に投票所入場券を発送していなかったと発表した。

投票率に大きな影響はなかったとするが、市選管は「入場券が届かず、投票に行かなかった人がいる可能性もある」として陳謝した。

発表によると、発送漏れは五目牛町の全域と、下触町と堀下町の一部地区であった。従来、入場券の印刷は業者に委託するが、今回は短期決戦となった影響で配達が大幅に遅れてしまうため、委託せずに市職員２０人で担った。全有権者に当たる約１６万５０００枚を印刷予定だったが、３地区の１０００人分が足りないことに気づかなかったという。

４日以降、３地区の有権者約２０人から「入場券が届いていない」との問い合わせが相次いだ。しかし、市選管は発送していないとは思わず、入場券がなくても投票できることを案内していた。投開票後の１０日に印刷機の履歴を確認したところ、印刷漏れが分かった。

３地区を含む地区の投票率は前回から５・１９ポイント上がった。市全体（５・３２ポイント上昇）に比べ、わずかに低かった。