¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÅ·²¼°ìÂç´îÍøÉðÆ»²ñ¡Á£Ò£ï£õ£î£ä£³¡Á¡×¤¬£±£²Æü¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ËÜµ¤¤ÇÂç´îÍø¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¸å¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡££³²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¢±ÒÀ±¤È¥«¥é¥Æ¥¢¡¢¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Î£³¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢Âç´îÍø¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡£±²óÀï¡¢½à·è¾¡¤È¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÉöºÚ¡Ê¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡Ë¡õ±§ºé¡Ê¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ë¥Ú¥¢¤È¡¢ÆüÈæÌî²êÆà¡Ê¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡Ë¡õ´ß¤ß¤æ¡Ê¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ë¥Ú¥¢¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï¡Ö¥¬¥ÁÂç´îÍø£Ð£Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤¿¡ØËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤È¤Ï¡©¡×¤ä¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎÞ¡Ù¤òÉÓ¤ËµÍ¤á¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¸úÇ½¤¬¤¢¤ëÌô¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÂê¤ÇÁè¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¡õ±§ºé¥Ú¥¢¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤Ïº´µ×´Ö»á¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥´¡¢ÀÖÎæÁíÍý¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Î¾åÅÄ¸»»Ì»á¤¬Ã´Åö¡£Í¥¾¡¥Ú¥¢¤Ë¤Ïº´µ×´Ö»á¤«¤é£³Ëü±ßÊ¬¤Îà½ö¡¹±ñ¤ª¿©»ö·ôá¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç´îÍø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Î±§ºé¤Ï¡Ö»ä¤â¤Þ¤µ¤«·è¾¡¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£