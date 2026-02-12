ドル円のピボットは１５３．１０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:01現在）
ドル円
現値153.24 高値153.76 安値152.27
155.40 ハイブレイク
154.58 抵抗2
153.91 抵抗1
153.09 ピボット
152.42 支持1
151.60 支持2
150.93 ローブレイク
ユーロ円
現値182.13 高値182.54 安値180.85
184.52 ハイブレイク
183.53 抵抗2
182.83 抵抗1
181.84 ピボット
181.14 支持1
180.15 支持2
179.45 ローブレイク
ポンド円
現値209.17 高値209.56 安値207.64
211.86 ハイブレイク
210.71 抵抗2
209.94 抵抗1
208.79 ピボット
208.02 支持1
206.87 支持2
206.10 ローブレイク
