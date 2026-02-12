■ミラノ・コルティナオリンピック™ スケルトン男子（日本時間12日、コルティナ・スライディングセンター）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

日本時間12日、スケルトン男子の1回目と2回目が行われ、日本代表の郄橋弘篤（41、エフアシスト）は、合計1分56秒52の23位につけた。郄橋は日本時間14日に3回目と4回目に臨む。

スケルトンは、氷で造られたコースを鉄製のソリで滑り降り、タイムを競う競技。頭を前にしてうつ伏せの姿勢で滑走する。選手は身体の重心移動によって方向をコントロール。スタートでは、ソリのサドル部分を握って氷上を全力でダッシュし、前方へ飛び込むようにソリへ乗り込む。4回滑走して、その合計タイムで順位が決まる。

2014年ソチ、18年平昌に続き3度目のオリンピック出場となった郄橋。今季限りでの引退を発表している41歳のベテランは、男子選手では日本選手団最年長だ。1回目の滑走で58秒06をマークし、21位につけた郄橋。2回目は58秒46と1回目よりも0秒40遅いタイムで合計1分56秒52で、23位となった。日本時間14日に行われる3回目と4回目で巻き返しを狙う。