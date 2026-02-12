¥í¥·¥¢¤¬¡Ö¥×¥í¥È¥óM¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¡µ¤¾Ý±ÒÀ±¡ÖElektro-L 5¹æµ¡¡×¤òÅëºÜ
¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±Ä±§Ãè´ë¶ÈRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯2·î12Æü¡¢¥Ð¥¤¥³¥Ì¡¼¥ë±§Ãè´ðÃÏ¤«¤é¡Ö¥×¥í¥È¥óM¡ÊProton-M¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ïµ¤¾Ý±ÒÀ±¡ÖElektro-L 5¹æµ¡¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤«¤éÌó6»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÀÅ»ßµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥È¥ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï2023Ç¯3·î°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÛÄ¾¶á¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¥ê¥¹¥È
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Proton-M / Blok DM-03¡ÊElektro-L No.5¡Ë
¡¦¥í¥±¥Ã¥È¡§Proton-M / Blok DM-03
¡¦ÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2026Ç¯2·î12Æü 17»þ52Ê¬
¡¦È¯¼Í¾ì¡§¥Ð¥¤¥³¥Ì¡¼¥ë±§Ãè´ðÃÏ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë
¡¦¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§Elektro-L 5¹æµ¡¡¢OChR¡ÊÉû¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡¢¾ÜºÙÌ¤¸øÉ½¡Ë
Elektro-L¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥é¥ô¥©¡¼¥Á¥¥ó²Ê³ØÀ½Â¤¹çÆ±¤¬³«È¯¤·¤¿ÀÅ»ßµ¤¾Ý±ÒÀ±¤Ç¤¹¡£²Ä»ë¸÷¤ÈÀÖ³°Àþ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿10¤ÎÇÈÄ¹ÂÓ¤ÇÃÏµåÁ´ÂÎ¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÁÜº÷µßÆñ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCOSPAS-SARSAT¡×¤Î¿®¹æÃæ·Ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àß·×¼÷Ì¿¤Ï10Ç¯¡£¸½ºß¤Ï2¡Á4¹æµ¡¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿5¹æµ¡¤¬¤³¤ì¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾åÃÊ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖBlok DM-03¡×¤Ï¡¢1967Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡ÖBlok D¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿··¿¤Ç¡¢¥×¥í¥È¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥È¥ó¼«ÂÎ¤â1965Ç¯¤Î½éÈô¹Ô°ÊÍè400²ó°Ê¾åÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å·Ñµ¡¡Ö¥¢¥ó¥¬¥é¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
