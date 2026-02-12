攻撃的に滑ればもっとスピードに乗れる

ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー１１日の女子モーグル決勝２回目で、冨高日向子（２５）（多摩大ク）が４位。

３位と同点ながらターン点の差でメダルを逃した。

◇

冨高選手は第１エアの処理も着地からターンに入るタイミングも完璧だった。滑りも良く、エアが苦手という感じもしない。これはメダルかな、と思っていた。

それが同点で、ターン得点での決着。大きい大会では見たことがない結末だ。２人目の銅をあげてもいいんじゃないかと思う僅差。３位と４位の違いは大きく、悔しかったと思う。

今後はいつでも勝てるようなスピードを身につけてほしい。海外勢が２５秒台で滑り降りてきたのに対し、冨高選手は１秒ほどの遅れがあった。体格差もあるが、次のコブまで真っすぐ板を入れて攻撃的に滑ることができれば、もっとスピードに乗れるのではないか。

彼女が小、中学生の頃に一緒に練習したことがある。性格が良くて頑張り屋。そのまま大人になった感じで人望もあり、メダルを取ってほしかった。今も十分に力がある。近い将来に必ず取ってくれると思う。

私の現役時代と比べ、エアが変わってきた。バックフリップやヘリコプター（横１回転）が主流だったのに対し、冨高選手のように「コーク７２０」（斜め軸の２回転）を続ける選手が何人もいて進化を感じる。（長野五輪金、ソルトレーク五輪銅メダリスト）