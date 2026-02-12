■ミラノ・コルティナオリンピック™ クロスカントリー女子10キロフリー（日本時間12日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）

五輪2大会連続出場の土屋正恵（29・弘果SRC）が女子10キロフリーに出場し、25分00秒4をマークし108人中26位でレースを終えた。優勝はスキーアスロン（前半10劵ラシカル、後半10劵侫蝓次砲紡海スウェーデンのF.カールソンが22分49秒2で2個目の金メダルを獲得した。

10キロフリーは、選手が30秒間隔で一人ずつスタートし、競技タイムによって順位が決定する。同タイムの場合は同順位となる。

2レース目（スキーアスロンと10キロフリー）を終えた土屋は「昨日まではすごい不安で…しっかり走れなかったらどうしようっていう気持ちと戦ってたんですけど、もうこの舞台を楽しむしかないっていうふうに気持ちを切り替えて走れて、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです」と気持ちを吐露した。現地には応援団もかけつけ、沿道から日本の声援が聞こえ、最後まで頑張れたと話す。

自身最終種目となる出場予定の女子50kmクラシカルに向けて「時間もあるので、しっかりと調整して最後いい走りができたらいいなと思います」と意気込んだ。

