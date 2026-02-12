ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡ÈÖÀë¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÈÖÀë¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSnow Man¡×ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÌÚÂ¼¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡¡Requiem¡×¡Ê´ÆÆÄÃæ¹¾¸ù¡¢20Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÌÚÂ¼¤¬¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËºîÉÊ¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥¹¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤±¤É¡Ä¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ê±Ç²è¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤¤¤Ä²¿·î²¿Æü¤«¤é¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤³¤³¡Ê¼ýÏ¿¤Î¾ì¡Ë¤ÎÏÃ¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡²áµî¤Ë±Ç²è¸ø³«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖSnow Man¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¤â¡¢ºîÉÊ¤ÎÏÃÂê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¶õµ¤¤È²ñÏÃ¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ã¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËÍ¤âÈÖÀë¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£