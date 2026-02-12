高校2年生のシンガー・ソングライター、tuki.さんが11日、東京・日本武道館で初のワンマンライブ『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』を開催。チケットの販売枚数に関するギネス世界記録に認定されました。

■初のワンマンライブで、チケット8503枚を販売

tuki.さんが認定されたのは『ソロJ-POPアーティストによる初の⼀般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数』。枚数は8503枚で、全席完売だといいます（主催者発表）。

一般公開とは、ファンクラブ限定ライブなどを除いた、一般にチケットが販売される公演とのことです。

公演終了直後、この記録が発表されると、会場は大きな祝福の声に包まれました。

■初めての有観客パフォーマンス

tuki.さんはこれまで、イベントや番組収録などを含め観客の前で歌唱したことがなく、この武道館公演が初めての有観客パフォーマンスとなりました。

制服姿で登場したtuki.さんは、グランドピアノで弾き語りを披露。その素顔は見えずとも、楽曲『ひゅるりらぱっぱ』や『騙シ愛』など多彩な代表曲で観客を魅了しました。

tuki.さんは「もし今なにかに迷ってる⼈が居たら、今⽇この景⾊をほんの少し思い出してもらえるとうれしいです」と語った後、⼤ヒット曲『晩餐歌』を熱唱。この日は全21曲で会場を盛り上げました。

初のワンマンライブを終えたtuki.さんは、公式Xで「武道館 ありがとうございました！ 最高の景色 またお会いしましょう」と感謝をつづっています。

現在、高校2年生のtuki.さんは、15歳の時にリリースした楽曲『晩餐歌』が多くのチャートを席巻。リリース楽曲のストリーミング総再生回数は10億回超えを記録しています。

今後は大阪・東京での追加公演を予定。さらに、台北・ソウル・香港を巡るアジアツアーも予定しています。