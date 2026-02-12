50代おしゃれ店員さんはこう穿く！【studio CLIP】今 → 春に試したい「楽ちんパンツコーデ」

トレンド継続中のイージーパンツですが、大人はただラフに穿くのではなく、ほんのり“きれい”を意識するのが◎ 色選びや合わせるアイテムにこだわることで、リラックス感を残しつつも、洗練された印象を目指せます。そこでお手本にしたいのが【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフコーデ。今回は50代おしゃれ店員さんの着こなしをヒントに、ネップイージーパンツの着こなしテクニックを紹介します。

モノトーン合わせで異素材MIXコーデもスマートに

【studio CLIP】「【daily CLIP】ネップイージーパンツ」\7,990（税込）

今回主役にしたのは「春にぴったり」「柔らかい肌当たりで履き心地抜群」（公式サイトより）のツイード調素材のイージーパンツ。シンプルなコーデにも奥行きをプラスしてくれそうです。フェザーヤーンのベストと組み合わせることで、モノトーンの装いもぐっと表情豊かに。グラデーションのようにアイテムを重ねることで、ダークトーンでも重く見えない着こなしが完成します。

白シャツ合わせで清潔感と爽やかさをプラス

パンツに表情があるから、トップスは潔く白シャツで爽やかに仕上げるのもおすすめ。清潔感のあるシャツとの組み合わせなら、春ツイード素材のニュアンスがより引き立ちそうです。バッグやシューズはきちんと感のある素材を選んで引き締めるのが上品見えのコツ。色のあるカジュアルスウェットなど、スパイスになるアイテムを添えるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M