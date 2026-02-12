◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】フィギュアスケートの第７日は、今大会初めて会場で試合が行われない日となった。この日は本番会場のメインリンクで女子とペア、男子の練習。試合こそないものの、ジャッジ席と反対側の客席には多くのファンがかけつけ、選手に声援と拍手を送った。

会場の担当者によると、練習日のチケットは一律３０ユーロ（約５５００円）。３０００枚のチケットが完売したという。フィギュアスケートは五輪競技でも屈指の人気を誇り、男子フリーが行われる１３日（日本時間１４日）の観戦チケットは、上段の斜め四方からリンクを見るカテゴリーＣ席が最も安く、２８０ユーロ（約５万１０００円）。上段の横、また縦から見る同Ｂ席が５５０ユーロ（約１０万円）で、下段のＡ席が共通の７５０ユーロ（約１３万７０００円）で販売されている。この日の時点でカテゴリーＢ、Ｃ席は完売している。

この日練習を行ったペアの金メダル候補、三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組はＳＰの曲をかけ、順調に調整。スロージャンプやリフトを披露するたびに、歓声に包まれた。終了間際、客席に向かってあいさつする際、声援をあおって場内を盛り上げた木原。「最高の環境でした」と充実の練習をこなし、１５日（日本時間１６日）のＳＰに備えた。