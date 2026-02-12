◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

男子予選が行われ、日本勢は出場４人全員が、１２人で争う１３日（日本時間１４日未明）の決勝に進出した。日本勢最上位の２位に、３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が入った。１回目８５・５０点の５位から技の難度を上げた２回目に９１・２５点をマーク。悲願の金メダル獲得へ絶好調の“デモンストレーション”を見せつけた。初出場の山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝が３位、２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝が５位、連覇がかかる平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が７位。

【決勝展望】

金メダル候補の最右翼は９４・００の高得点で予選トップ通過したＳ・ジェームズ（オーストラリア）だ。日本勢は同２位の戸塚を筆頭に食らいつきたい。五輪史に残りそうなハイレベルな争いが予想されるだけに、わずかなミスでもいつもより減点につながりそうだ。高さと安定性が勝負を分ける。

今季Ｗ杯で１月の優勝を含む３度の表彰台に立ち、ランキングトップの戸塚は、昨年１２月の開幕戦で超大技「ダブルコーク１６２０」に初成功し、五輪の切り札の一つにする。勝負ルーチンは２つを用意し、天候や雪質の条件によって対応できる余力もある。

手負いの五輪王者・平野歩は連覇に向けた新技も用意しており、けがの回復次第で投入を判断しそうだ。予選３位通過の山田は、独創的なルーチンが持ち味。１９歳は初の五輪１回目から９０・２５点をたたき出し、重圧に向き合えている様子。「高さが出せる。自分に合っている」とパイプとの相性も良く、今大会のダークホースになりそう。平野流はトリプルコーク１４４０をつなぐ“コンボ技”を持っており、着地など完成度が重要になる。

日本勢の表彰台独占が期待されるが、ライバルは１月のＷ杯、冬季Ｘゲームで２連勝と絶好調のＳ・ジェームズ。５大会連続出場の実力者も、悲願の金に挑む。