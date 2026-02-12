◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで、金と銀はターン点で明暗を分けた。前日の女子モーグルで冨高日向子が銅メダルのフランス選手と同点になりながら、ターン点で表彰台を逃したが、男子の金と銀も同様に、ターン点で決着となった。

日本の堀島行真が決勝２回目で８３・４４点をマークし、銅メダル以上を確定。その後、キングズベリー（カナダ）が８３・７１点で上回った。最後に滑走したウッズ（豪州）はキングズベリーと同じ８３・７１点をマーク。最終的にターン点で０・７点上回ったウッズが金メダルを獲得し、銀メダルにキングズベリー、銅に堀島となった。

女子の冨高は表彰台には届かず４位に終わっていた。合計点は銅のラフォン（フランス）と同じ７８・００点だったが、順位を決める規定は同点の場合、ターン、エア、タイムの順で得点の高い方。ターンの部分で冨高が４６・０点に対し、ラフォンは４６・２点で、わずか０・２点届かなかった。