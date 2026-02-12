ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、フリースタイルスキー男子モーグル決勝２回目で、堀島行真（トヨタ自動車）は８３・４４点で３位となり、五輪２大会連続の銅メダルだった。

島川拓也（日本仮設）は決勝１回目で１５位となり、２回目には進めなかった。西沢岳人（チームリステル）と藤木豪心（イマトク）は予選敗退。

表彰台で堀島が笑顔で銅メダルを掲げた。「これがなければ、４年間が何だったのかと悔しい思いになるところだった。同じ銅でも自信になる銅メダル」。北京五輪後に歩んだ道のりが正しかったという、答え合わせができたのだろう。

決勝は、エアの難度を抑えた１回目で５位と出遅れた。「想定外」だったが、２回目で温めていた大技を跳んだ。体の軸を斜めにして横に４回転する「コーク１４４０」。世界でも数えるほどしか使い手のいない最高難度の技だ。空中で鋭く回転し、着地はやや乱れたが何とかこらえた。

採点の６割を占めるターン技術を磨いた北京五輪で銅メダル。次の五輪で勝つために見定めたのは、２割を占めるエアの強化だった。この４年間は「コーク１４４０」を極めるために費やしたと言っていい。

２４年にはノルウェーに拠点を移し、屋内の練習施設で磨き上げた。１日に跳ぶ本数は、試合の練習から決勝までを想定して８本程度に抑え、空中感覚を養う日々。五輪の予行演習と位置づけた昨季の世界選手権は、この大技で優勝した。将棋が趣味だけに、五輪の金というゴールから逆算したプランを緻密に遂行した。

決勝で挑んだ１４４０はわずかに完成度を欠いた。金には届かなかったが、はっきりと言った。「１４４０を跳んで、メダルにつながった。完璧ではなかったけれど、実力は示せた」。メダルの色は違えど、頂点にかけた情熱が色あせることはない。（小沢理貴）