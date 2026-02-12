ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国海警、黄岩島海域をパトロール 中国海警、黄岩島海域をパトロール 中国海警、黄岩島海域をパトロール 2026年2月12日 22時35分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ４日、黄岩島海域をパトロールする中国海警局の艦艇「海陵」。（南中国海＝新華社配信／翟一凡） 【新華社南中国海2月12日】中国海警はこのほど、南中国海の黄岩島海域で通常の法執行パトロールを実施した。６日、中国海警局の艦艇「万山」から周辺の状況を確認する法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）４日、黄岩島海域でボートに乗って任務にあたる艦艇「万山」の法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）６日、中国海警局の艦艇「万山」で航行を指揮する法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）６日、中国海警局の艦艇「万山」から周辺の状況を確認する法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）４日、黄岩島海域をパトロールする中国海警局の艦艇「中沙」。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）４日、黄岩島海域をパトロールする中国海警局の艦艇「達濠」。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）４日、黄岩島海域で法執行訓練を行う中国海警局の艦艇「海陵」。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）４日、黄岩島海域で法執行訓練を行う中国海警局の艦艇「中沙」。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）４日、黄岩島海域でボートに乗って任務にあたる艦艇「万山」の法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟一凡）６日、中国海警局の艦艇「万山」から呼びかけを行う法執行員。（南中国海＝新華社配信／翟一凡） リンクをコピーする みんなの感想は？