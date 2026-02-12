◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子モーグル決勝(大会7日目/現地12日)

日本のエース堀島行真選手が北京五輪に続き2大会連続銅メダルを獲得しました。

堀島選手は準決勝を「80.35」の5位で通過すると、上位8人で行われた決勝では華麗で速いカービングターンと難度の高い4回転のコークスクリュー1440を決め、フィニッシュと同時にガッツポーズ。「83.44」となり見事銅メダルを手にしました。

「メダルはうれしいですけど悔しい思いもある。4位の方とか含めて頑張ってきてメダルがあるないで大きな違いは感じているので笑うようには思ってました」と表彰台でみせた複雑な表情の思いを明かします。

堀島選手は予選ではトップの「85.42」、準決勝では「80.35」、そして決勝で「83.44」を記録。「これまですごく順調に来ていたので85点という予選の滑りもそのままいければというのはあったんですけど、ジャッジの様子が辛くなってきて大きな点数が見られない傾向ににあった。そういうなかでも自分が5位通過で追い込まれていたというところはあると思います」と話します。

4回転を決めたことには「完璧ではなかったですけど、自分の中でOKラインというかメダル獲得ラインに持って行けたのは前回のメダルの時と共に実力があったと示せた」、またランについては「まだまだ足りないんだなと強く思うランにはなったが、オリンピックという舞台でしかとれない方法が、もしかしたら北京の時も言ってたかもしれないですけどまた思い出された」と自身の競技を振り返りました。

今大会で新たに追加された2人同時に競技を行うデュアルモーグルにも出場する堀島選手。「デュアルモーグルは危ない競技ではあるので、そういったところも視聴者さんには見てもらって応援してもらえればと思います」と話しました。