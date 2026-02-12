JR東海、スマホなど向け「モバイルTOICA」を3月17日に提供開始！おサイフケータイ対応のAndroidで利用可能、iPhoneもまもなく対応
|モバイルTOICAがついに提供開始！
東海旅客鉄道（以下、JR東海）および西日本旅客鉄道（以下、JR西日本）は29日、JR東海が提供している非接触IC機能「FeliCa」を用いた電子マネー・交通系乗車券「TOICA」の機能をスマートフォン（スマホ）などで利用できる「TOICAのモバイルICサービス」（いわゆる「モバイルTOICA」）のサービスを2026年3月17日（火）に提供開始すると発表しています。
なお、TOICAのモバイルICサービスはすでに紹介しているようにJR西日本が提供するFeliCaを用いた電子マネー・交通系乗車券「ICOCA」の機能をスマホなどで利用できる「モバイルICOCA」の仕組みを活用しており、Androidについてはアプリ「モバイルICOCA」（以下、モバイルICOCAアプリ）にて「WESTER ID」の取得と決済用カードの登録を行い、「ICOCA（TOICAモデル）」を発行して利用するようになっています。
JR西日本ではモバイルICOCAを2023年3月22日にサービス開始し、2025年2月末の利用者数が270万人を超えて多くの人に利用されており、JR西日本ではさらにより多くの人にモバイルICOCAの便利なサービスを届けるため、他の交通事業者がモバイルICOCAを活用してモバイルICサービスを提供できる環境を整備することにしたとしてTOICAやSUGOCAでもモバイルICOCAの仕組みを活用してモバイルICサービスを提供することを発表していました。
今回、そのうちのTOICAのモバイルICサービスとしてまずはICOCA（TOICAモデル）が提供開始されます。TOICAのモバイルICサービスは対象機種にモバイルICOCAアプリをインストールしてICOCA（TOICAモ
デル）を発行して利用します。主なサービス内容は以下の通り。なお、深夜やメンテナンスなどでモバイルICOCAアプリを利用できない時間帯があり、詳細はモバイルICOCAの公式Webページ（ https://www.jr-odekake.net/icoca/mobileicoca/offertime/ ）をご確認ください。
（1）TOICA利用エリアなどの定期券購入や払い戻し、チャージができます（定期券購入やチャージの代金は、登録したクレジットカードなどで支払います）。
（2）スマホを改札機の読み取り部にタッチするだけで通過でき、乗車区間（定期券を利用の場合は定期券区間以外の乗車部分）の運賃をカード残額から自動的に引き去ります。
（3）TOICAが利用できる店舗で電子マネーによる買い物ができます。
（4）端末故障や紛失時の再発行が無料でできます。
（5）チャージ残額や利用履歴をスマホの画面上で確認できます。
（6）チャットや電話などで「モバイルICOCAサポートセンター」にてのサポートが利用できます。
アプリ名：モバイルICOCA
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：西日本旅客鉄道株式会社
バージョン：1.4.4
Android 要件：10 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.westjr.android.icocaapp
アプリ名：ICOCAアプリ
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：West Japan Railway Company
バージョン：1.4.4
互換性：iOS 16.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6444271546?mt=8
記事執筆：memn0ck
