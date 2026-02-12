芸歴20年目の渡辺直美さん（38）が11日、ピン芸人で初となる東京ドーム公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』を開催。チケットの販売枚数に関するギネス世界記録に認定され、喜びを語りました。

今回、渡辺さんが達成した記録は『Most tickets sold for a comedy show by a solo female comedian（女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数）』。その枚数は4万4356枚で、即日完売だったといいます（主催者発表）。

■認定にピースサイン「ギネス持ってたらいいな〜って思ってた」

公演当日、ギネス世界記録の公式認定証授与式も行われ、渡辺さんは「うれし〜」とピースサイン。認定証を手にしながら「初めてのギネスをいただきまして。ギネス持ってたらいいな〜って思ってたんですけど、まさかこんなステキな、芸人にとってもありがたきギネスをいただきまして、とってもハッピーハッピーです」と喜びを表現しました。

続けてファンやスタッフへの感謝を伝え、「この記録をいつか自分で塗り替えられるように今後とも頑張っていきたいと思います」と更なる目標を掲げました。

■大規模な舞台に苦戦 “東京ドームのキャパのボケが浮かばない”

本公演は、お笑いとエンターテインメントを融合したコメディーショー。渡辺さんは、“鉄板ネタ”のビヨンセやレディー・ガガのショーのほか、漫談、ミュージカルを題材にしたコントなどで盛り上げました。

公演後の囲み取材では、東京ドームという大舞台について「ずっとドキドキだったんですよ」と話し、「多分1か月くらい前からあんまり寝られなくて。夢見るんですよ、東京ドームの。まだ東京ドーム立ったことないのに、うっすら東京ドームのステージが見えて。“何も準備してないのにステージ立ってんだけど！？”って、よくある夢。それ見続けてめっちゃ緊張してた」と開幕前の心境を明かしました。

会場の広さはネタ作りにも影響があったそうで、「脚本でいろいろボケとか考えてるときに、ずっと東京ドームのキャパのボケが全く浮かばなくて。ずっと800人キャパくらいのボケをよく会議で言っていて、“これどうですか？”“いやこれ800人だな、やめておこう”みたいな」と大規模な公演ならではの苦労を語りました。

しかし、無事本番を終え「お客さんがすごく盛り上げて、受け入れてくれたところからもうスピードダッシュ。もうグァ〜って進んでいったんでほんとにあっという間の１日でした」とコメントしました。

■千鳥・大悟、東京ドームの広さに“怖い”

また、ステージには豪華お笑い芸人がサプライズ登場。渡辺さんがひとりひとりに電話をかけ出演を交渉したそうで、若手時代から親交があった千鳥や平成ノブシコブシ、ピースの又吉直樹さん、友近さんなどがコントで共演しました。

人気芸人たちにとっても、東京ドームは異例の舞台。渡辺さんはリハーサルを振り返り、「（千鳥の）大悟さんがリハで来たんですけど、“直美、もうこれやめよう”って言って。“怖い”って。そしたら（平成ノブシコブシの）吉村さんがまたバーッて入ってきて、“直美、キャンセルしようこれは。明日はもうやめよう、おかしい”って」と、共演者たちの様子を伝えました。

今回、渡辺さん含め、ゲスト芸人やダンサーなど総勢134人が出演。渡辺さんは「舞台に立ったらみんな楽しくやれてたんじゃないかなと思います」と手応えを感じていました。