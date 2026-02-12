中国開催のU17女子アジア杯GL組み合わせ決定…“リトルなでしこ”は豪、インド、レバノンと対戦
アジアサッカー連盟(AFC)は12日、5月から中国で行われるAFC U17女子アジアカップの組み合わせ抽選会を行った。U-17日本女子代表(リトルなでしこ)はグループBに入り、オーストラリア、インド、初出場のレバノンと対戦する。
今大会は従来の8チームから12チームに拡大。3グループに分け、上位2チームと各組3位のうち成績上位2チームの合計8チームが準々決勝に進む。上位4チームはモロッコで行われるU-17女子ワールドカップ出場権を手にすることができる。
JFAを通じ、白井貞義監督は「FIFAU-17 女子ワールドカップが毎年開催になり初めての AFC U17 女子アジアカップの組み合わせが決まり、いよいよ大会に向けて現実味が増してきました。どの試合も厳しい戦いになることは間違いありません」と意気込み。「大会を通して、選手個人が大きく成長すること、U-17 日本女子代表のサッカーを表現することを大切にし勝利を掴み取りたいと思います。一戦一戦を大切に、日本代表としての誇りを持って戦います」と意欲を燃やしている。
以下、グループリーグの組み合わせ
▼グループA
中国、タイ、ベトナム、ミャンマー
▼グループB
日本、オーストラリア、インド、レバノン
▼グループC
北朝鮮、韓国、フィリピン、台湾
