“みちょぱ”こと池田美優さん（27）が12日、妊娠発表後初の公の場に、投資家で将棋棋士の桐谷広人さん、お笑いコンビ・なすなかにしとともに登場。妊娠についての質問に笑顔で対応しました。

池田さんは5日、自身のInstagramで妊娠したことを報告。今回が妊娠発表後初の公の場となりました。

報道陣から“お子さん、おめでとうございます”と声をかけられると池田さんは「ありがとうございます」と笑顔。また、“体調はどうですか”と聞かれると、自身を指さして「全然バッチリ元気ですよ。元気元気」と語りました。さらに、“お母さんになる気分は？”と聞かれた池田さんは「えー、どうだろうね。まだなってないからわからないですね」と返しました。

■池田美優、夫・大倉士門の変化を明かす

池田さんは夫・大倉士門さんについて「妊娠がわかったからなのかわからないですけど、今年の初めにNISAを始めていて」と変化を明かし、「勉強しなきゃなって、1人じゃなくなるのでね」とNISAへの興味を語りました。

また、情報の見極め術を語った池田さん。「コスメを買うにしろ安い物にしろ、いろんなサイトの口コミを見る」と明かし、「その上で自分で判断して買うようにしている」とコメントしました。

池田さんらが登場したのは『かぶ × 株農園 学べる大収穫祭』です。