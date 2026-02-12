◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

男子予選が行われ、２０２２年北京五輪金メダルで１月の大けがから復帰した平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２回目に８５・５０点を出し、７位で上位１２人の１３日（日本時間１４日）の決勝に進んだ。右の骨盤、鼻骨など複数箇所の骨折や打撲で痛みを抱えながら「無」の境地で予選２本を完遂。自ら「奇跡的」と表現した復活の滑りで、連覇に望みをつないだ。日本勢は、２位の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝ら４人全員が決勝に進出した。

奇跡とも言える王者のカムバックに、雪がちらつく夜の予選会場が熱気に包まれた。１月１７日のＷ杯での転倒から、わずか２５日。骨盤の右腸骨や鼻骨を折る大けがを負いながらも予選を７位で通過。「この場に立てたことは奇跡的で、自分でもびっくりしている。ギリギリの状態。痛みも覚悟しながら、何とか決められて良かった」。会場にいた五輪３度の金メダルで、かつてのライバル、ショーン・ホワイト氏（米国）と抱擁すると安堵（あんど）の笑みを浮かべた。

ホワイト氏から「楽しんで」と背中を押され、「楽しむ努力をした」（平野歩）とスタートラインに立った。いつものようにイヤホンで音楽を流しながら「いろんなことを無にしないといけない。声援もかき消す集中に落とし込んだ」。静かに集中力を高め、足の指先まで感覚を研ぎ澄ませた。技の高さは５メートルに届かず、負傷前に描いたルーチン（技の構成）は披露できない。それでも、１回目から、横４回転技などを丁寧につなぎ、大きなミスはなし。「けがや五輪のことを考えると、普段の自分とずれが出る」と、無の境地で戦い抜いた。

１月に大けがを負った直後は「終わった」と一度は諦めかけた。一時帰国した際は、松葉づえがないと歩けないほどだったが、「自分の限界値を超える」と歩んできた４年間を思い起こした。これまで以上に競技と向き合い、地元の新潟・村上市の練習施設で技を磨き、ミラノ五輪を目指してきた。「１％でも可能性があるなら…。悔いなく最後までやり切りたい」と、覚悟を決めて決戦の地に入った。

左膝は「いまだに感覚がない」ほど重度の打撲だが、冬季五輪の個人種目では日本人２人目の連覇を諦めてはいない。北京五輪では当時、世界最高難度の「トリプルコーク１４４０」がカギを握った。負傷前には、ミラノ大会での新技投入も示唆していた。決勝の構成への言及を避けたが「自分のベストをやり切る。ここまで来た以上は、積み上げてきた４年間の時間を信じてやる」と腹をくくった。平野歩が強い気持ちで逆境をはねのけ、再び頂に立つ。（宮下 京香）

◆歩夢に聞く

―けがから２５日。

「けが明けがいきなり五輪で思い通りにはいっていない。予選が通過できるか、大事な場面だった」

―楽しめたか。

「滑っている側は楽しみづらい。今はけがの怖さなど向き合うことが多くあるので、楽しむより楽しむ努力をしている」

―２回目も滑った。

「展開がどうなるか読めなかった。あとは（決勝の）滑走順を後ろにしたかった。このけがの状態ではいい滑りができたと思う」

―決勝へ。

「悔いのない滑りを最後までできれば。それが一番、自分の思いとしては強い」

◆平野歩の負傷 １月１７日のＷ杯（スイス・ラークス）の決勝１回目、３発目のトリックにバランスを崩し、板の先端が折れ曲がるほどの転倒。顔と下半身を強打して口や鼻からは血がしたたり落ちた。２回目を棄権。車いすで一時帰国し、診断で複数箇所の骨折や打撲と判明。五輪に向けて国内で段階的に練習を再開後、現地入り。２月６日の開会式は参加しなかったが、７日に本番会場のテスト滑走。１１日（日本時間１２日）の予選は７位で通過した。

◆平野歩の２２年北京五輪金メダル ハーフパイプ予選を首位で通過すると、決勝１本目で五輪史上初となるトリプルコーク１４４０を成功しながら転倒して９位。２本目は、再度トリプルコーク１４４０を含めた高いエアを見せて、２位浮上。最終３本目は９６・００点という高得点で金メダルが決まった。