アイドルグループ・ｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅが１２日、都内で「ＵＮＩＤＯＬ ２０２５―２６ Ｗｉｎｔｅｒ 決勝戦」にシークレットゲストとして登場した。

「ＵＮＩＤＯＬ―」は日本最大級の大学対抗の女子大生アイドル日本一決定戦。全１７組のパフォーマンス披露後、ｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅが同イベントに２年ぶりに登場。会場からは悲鳴にも似た大歓声が起きた。

昨年１０月に発売され、ＳＮＳ総再生回数２億６０００万回超えのバズリ曲「盛れ！ミ・アモーレ」や「ロマンスの途中」など全４曲を熱唱。抜群の歌唱力と一糸乱れぬダンスで観客を魅了した。

出演を終え、井上玲音は「知ってくれてるかなっていうドキドキがあったりしましたし、知らないんだろうなっていう方でもペンライトをつけたりとかはすごい嬉しかった」。大学生と同年代の工藤由愛は「（大学生アイドルが）キラキラ感とかもすごくあって、それがすごく刺激的で、本当に素敵な場所に呼んでいただけて嬉しかった」と感謝した。

今回は２年ぶりのシークレットゲストでの登場。次回はどこにシークレットゲストとして登場したいか問われると、石山咲良は「東京ガールズコレクションに出てみたい。今のｊｕｉｃｅ＝ｊｕｉｃｅの魅力をたくさんの方に知っていただきたい」と宣言。川嶋美楓も「何かを夢中で頑張っている方々に届くようなステージに出たい。それこそ学園祭とか」と青写真を描いた。