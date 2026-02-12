フリースタイルスキー男子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。2大会連続で銅メダルを獲得した。悔しさもある中で応じた直後の中継インタビューでの受け答えが、「人格者だ」とファンから絶賛されている。

堀島は10日の予選1回目でライバルを圧倒し、ただ1人80点超えの85.42点で1位通過。この日の決勝1回目は80.35点の5位となった。運命の2回目のラン。第2エアで大技コークスクリュー1440を見事に決め、スピードに乗ってフィニッシュすると、力強いガッツポーズを見せた。

得点は83.44点だったが、後から滑ったクーパー・ウッズ（オーストラリア）、ミカエル・キングズベリー（カナダ）が83.71点で上回った。

決勝については一部ファンからは採点に対する不満の声が上がっていた。しかし、採点について「今日これまですごく順調にきていた。85点の予選の滑りそのままいければというところもあったけど、おそらく少しジャッジの様子がからくなってきて、大きな点数が見られない傾向に最後あった。そういう中で5位通過で追い込まれていたところはあるかな」と冷静に振り返り、不満を示すことはなかった。

ネット上では、堀島の回答に感激する視聴者が続出。「堀島さん、受け答え素晴らしすぎない?? 人間力も高いんだろうな」「結構ずっと文句言ってた私との人間の格の違いを感じた………なんて素晴らしい選手なんだ……」「堀島選手のインタビュー素敵だったな。穏やかで周りへのリスペクトある姿」「前からずっと堀島くんのインタビューの受け答えが良いな〜と思ってる」「他者の目線にもなれていて人格者だな」「堀島行真さんの人間性に感動してます…！ いや〜、一生応援しますよ！」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）