◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで、２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台入りも男子日本では初となった。

予選１回目で８５・４２点とただ１人８０点台をたたき出す圧巻の滑りで決勝進出。決勝１回目はエア点が伸びずに８０・３５点で５位に。決勝２回目は第２エアで高難度のコーク１４４０で８３・４４点をマークした。

銅メダル以上を確定させた後、キングズベリー（カナダ）が８３・７１点で上回り、史上初の金メダルは惜しくもならなかった。最後に滑走したウッズ（豪州）も同じ８３・７１点をマーク。最終的にターン点で０・７点上回ったウッズが金メダルを獲得し、銀メダルにキングズベリー、銅に堀島となった。

表彰式の後、妻で元フリースタイルスキー選手の 輝紗良（きさら、２５＝旧姓・住吉 ）さんに労われた。堀島は「まずは、いったんおつかれさまということ。この先も家族という時間はずっと続くので、これからもよろしくお願いしますと、伝えてはいないけど、思ってます」と話していた。