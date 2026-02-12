¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò2028Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ë¸Ø¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¡¢UEFA EURO 2028½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î·ÀÌó¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26½ªÎ»¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë2Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯10·î¤Ë½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢Àï¤Ç½é¿Ø¤ò¾þ¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ½Áª¤ò8Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁá¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÀÌó±äÄ¹¤ËºÝ¤·¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë¸Ø¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢1966Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ê¡¼»á¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥¤¥é¡¼¥ê¥ª»á¡¢¥Ë¥³¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼»á¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó»á¤é¥³¡¼¥Á¿Ø¤â»Ø´ø´±¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß52ºÐ¤Î¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ½¢Ç¤¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
