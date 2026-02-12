GÂçºå¤¬»³²¼ÎÊÌé¤Î3ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ÇÀèÀ©¤â¡ÄACL2¤Î8¶¯¤ò¤«¤±¤¿1st¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥É¥í¡¼·èÃå¡¡
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16Âè1Àï¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç±º¹à¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¥º¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÇÔ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤·¤¿GÂçºå¤Ï¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¡ÖJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î³«ËëÀï¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤òPKÀï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇFW±§º´Èþµ®»Ë¤¬Éé½ý¤·¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£CÂçºåÀï¤«¤éÃæ4Æü¡¢¤½¤Î°ìÀï¤«¤é4Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æº£²ó¤Î±º¹àÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿GÂçºå¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤ä¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢GK¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥¸¥§¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë±º¹à¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£
¡¡¤¹¤ë¤È47Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÆÍÇË¤ò»î¤ß¤¿»³²¼ÎÊÌé¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£ºÇ¸å¤Ï±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢±Ô¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢»³²¼¤Îº£Âç²ñ3ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎGÂçºå¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Û¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤±º¹à¤â°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤È70Ê¬¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Æ¥¤¥·¥§¥¤¥é¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸³ÑÉÕ¶á¤«¤é±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢GÂçºå¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë19Æü¤ÎÂè2Àï¤Î·ë²Ì¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£GÂçºå¤Ïº£¸å¡¢Ãæ2Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤ò¶´¤ß¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë±º¹à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¥é¥¦¥ó¥É16Âè2Àï¤òÀï¤¦¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
±º¹à¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¥º 1¡Ý1 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡47Ê¬¡¡»³²¼ÎÊÌé¡ÊGÂçºå¡Ë
1¡Ý1¡¡70Ê¬¡¡¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Æ¥¤¥·¥§¥¤¥é¡Ê±º¹à¡Ë
