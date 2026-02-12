ÈøÆ»»Ô¿¦°÷¤Îµ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¡¡Æþ»¥Í½Äê²Á³Ê¤ò³°Éô¤ËÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¡¦¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô
¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¿¦°÷¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÈøÆ»»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈøÆ»»Ô¡¡Ê¿Ã«Í´¹¨ »ÔÄ¹
¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
ÈøÆ»»Ô¤ÎÊ¿Ã«»ÔÄ¹¤Ï»Ô¤Î¾å²¼¿åÆ»»ö¶È´ÉÍý¼Ô¤ÎÃË¡Ê69¡Ë¤¬´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÈï¹ð¤ÎÃË¤Ï2025Ç¯¡¢»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤ò»ÔÆâ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤ËÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¿Ã«»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈøÆ»»Ô¤Ï2024Ç¯¡¢Åö»þÅÚÌÚ²Ý¤Î¿¦°÷¤¬Æþ»¥¾ðÊó¤òÅÏ¤·¡¢¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë»ö°Æ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯2·î12Æü¡Û