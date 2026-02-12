「しんどさはまさにトホホ」高橋ユウ、息子と体調不良の姿を公開「想像しただけで、ゾッとした…」
モデルの高橋ユウさんは2月12日、自身のInstagramを更新。長男と同じタイミングで体調を崩していたことを明かしました。
【写真】体調を崩していた高橋ユウ
最近の状況について「子どもの心配もありながらの自分も高熱でやられている時のしんどさはまさにトホホ」とコメント。子育て中に自身も体調を崩すことの大変さを率直に吐露しています。
ファンからは、「どうぞ、お大事にして下さいね」「ご自愛くださいませ」「快方良かったです」「本当健康第一！気をつけましょうね」「わぁぁママお疲れさまー 想像しただけで、ゾッとした…」「ゆうちゃんも息子くんも元気になってよかった」との声が寄せられました。
日頃から運動習慣を大切にしている様子がうかがえますが、それでも体調を崩してしまうことがあるのは心配です。無理をせず過ごしてほしいですね。
(文:五六七 八千代)
「快方良かったです」高橋さんは「先日長男と同時期に体調を崩していました」とつづり、1枚の写真を公開。マスクを着け、首にタオルを巻いた高橋さんと、その隣に座るパジャマ姿の息子が写っています。
「今日もお疲れさま」高橋さんは、プライベートの様子をたびたびInstagramで発信しています。1月29日には「今日もお疲れさま」とつづり、ジムで撮影した自撮りショットを公開。大きな鏡の前で水筒を手に、笑顔を見せる姿が写っています。
