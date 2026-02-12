ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡»£±Æ¤Î¥ª¥ó¥ª¥ÕÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡©¡Ö¸½¾ì¤Ï¾ï¤Ë¥ª¥ó¡£ËÜÈÖ¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»£±Æ»þ¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSnow Man¡×ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÌÚÂ¼¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡¡Requiem¡×¡Ê´ÆÆÄÃæ¹¾¸ù¡¢20Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤¬¡Ö»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÎäÅ°¤Ê·Ù»¡³Ø¹»¶µ´±¤ÎÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¡È¤Ï¤¤¡¢¥«¥Ã¥È¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÉáÃÊ¤ÎÍ¥¤·¤¤ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÎ¢¤Ç¤âÉ÷´Ö¶µ´±¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¥ª¥ó¥ª¥ÕÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Öº£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤Î¤«¤«¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥Ã¤Ã¤ÆÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ãæ¹¾´ÆÆÄ¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¤«¤±Êý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤È¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¡ËÎ¾Êý¥ª¥ó¤«¤â¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¾ì¹Ô¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Ï¾ï¤Ë¥ª¥ó¡£ËÜÈÖ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¡×¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Á¡×¤È¡¢¤½¤Î¼«Á³ÂÎ¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£