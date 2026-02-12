´Ü¤Ò¤í¤·¡ß¹õÀîÁÛÌð¡¡±Ç²è½é¶¦±é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡¡¹õÀî¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÌÈµöÊÖÇ¼!?¡Ù¡Ê6·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤ÎÆî¾ò¹°¤¬ÌÈµöÊÖÇ¼¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëËÜºî¡£¹õÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Æî¾ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾¯Ç¯¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
´Ü¥×¥í½êÂ°¤Î¹õÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ü¤µ¤ó¤È¤Î±Ç²è¶¦±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹õÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê´Ü¤µ¤ó¤È¡Ë¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆî¾ò¹°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÇÀ¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¡¢Æî¾ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤ËµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡¢Æî¾ò¤ÎÇÐÍ¥Ãç´ÖÌò¤Ë±§ºêÎµÆ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2·î12ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë