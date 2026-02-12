◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー男子モーグル（１２日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで、２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台入りは男子日本では初となった。

予選１回目で８５・４２点とただ１人８０点台をたたき出す圧巻の滑りで決勝進出。決勝１回目はエア点が伸びずに８０・３５点で５位に。決勝２回目は第２エアで高難度のコーク１４４０で８３・４４点をマークした。

銅メダル以上を確定させた後、キングズベリー（カナダ）が８３・７１点で上回り、史上初の金メダルは惜しくもならなかった。最後に滑走したウッズ（豪州）も同じ８３・７１点をマーク。最終的にターン点で０・７点上回ったウッズが金メダルを獲得し、銀メダルにキングズベリー、銅に堀島となった。

◆堀島に聞く

―どんな思いか。

「もちろんメダルはうれしいけど、悔しい思いもある。ただ、４位の方とか含めて、頑張ってきてメダルがあるのとないので大きな違いを感じているので、すごく笑うようにと思っていた」

―決勝１本目から２本目に向けて、どう向き合ったか。

「今日のこれまですごく順調に来てたので、８５点という予選の滑りも、おそらくそのまま行ければというところではあった。おそらくジャッジの様子が辛くなってきて、あんまり大きな点数がみられない傾向に最後はあった。そういう中で、自分が５位通過ということで追い込まれていた」

―決勝はトリプルコーク１４４０を決めた。

「完璧ではなかったけど、自分の中でＯＫラインというか、メダル獲得ラインには滑りを持っていけたのは１つ、前回のメダルと同様に実力があることは示せた」

―ラストのランはどんな１本だったか。

「まだまだ足りないんだなと強く思うランだった。ただ、オリンピックという舞台でしか取れない方法が、もしかしたら北京の時も言ってたかもしれないけど、また思い出されたなと思う」

―家族とはどんな会話をしたか。

「まずは、いったんおつかれさまということ。この先も家族という時間はずっと続くので、これからもよろしくお願いしますと、伝えてはいないけど、思ってます」

―デュアルモーグルに向けて。

「デュアルモーグルはけっこう危ない競技でもあるので、そういうところも視聴者さんに見てもらいながら応援していただきたい」