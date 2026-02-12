ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¹ü·ç¤±¤¿¡×°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©¡¡Â¤Ë¡ÄÉ¡¤Ë¡Ä¡Ö¥À¥Ã¥»¥§¡×¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¼ºÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSnow Man¡×ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥«¥Ã¥³°¤¤½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é²¶ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢2ÆüÁ°¤ÎÌë¤ËÂ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¡¢¹ü·ç¤±¤¿¡ª¡×¤È²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ñ¤ËÂ¤Î»Ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÅÏÊÕ¤ò¡Ö¥À¥µ¤¤ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¿´ÇÛ¤¬¾¡¤Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¤ÎÀö´é¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¡¢·ë¹½»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®»ØÆþ¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀö´éÃæ¤ËÉ¡¤Î·ê¤Ë¾®»Ø¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Í¡¢¥¬¡¼¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¡£¡È¥¦¥Ã¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥À¥Ã¥»¥§¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Àö¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¾È¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£