¥Í¥¬¥Ç¥£¥Ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡È¥«¥¨¥ë¡É¸ÄÀÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë NEWTREND¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー
¡¡NEWTREND¤¬¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¼Í¥¤ËÄ©Àï¡É¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ーー¡ØÇò¼Ø¡Ù¤È¤Î±ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¿®Íê¡Ë
¡¡NEWTREND¤Ï¡¢Ìò¼Ô¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿YUITO¡¢JIN¡¢TAKA¡¢KOUTOKU¡¢SHUN¡¢REY¡¢KOSEI¡¢TAITO¤Î8Ì¾¤¬½¸·ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÇúÎö´é¥é¥ó³¿²½¥°¥ëー¥×¡É¡£
¡¡¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¡Ø¤«¤¨¤ë¤Î²¦¤µ¤Þ¡Ù¤òÍ³Íè¤È¤¹¤ë¡È¹¥¤¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¹¥°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢µÞ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤Æ·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¡á³¿²½¸½¾Ý¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥«¥¨¥ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¸ÄÀÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎNEWTREND¤¬»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë