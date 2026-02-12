ソフトバンクの育成3年目、佐倉俠史朗内野手（20）が14日からの第4クールで始まるA組（1軍）の紅白戦に参加する。「チャンスをもらえたからと満足せずに、アピールしたい」と貪欲に口にした。

春季キャンプは昨年までC組（3軍中心）だったが、今年は初めてB組（2軍）スタートとなり、宮崎で汗を流している。キャンプ地から宿舎に戻る最終バスまでひたすらバットを振り続ける毎日だ。

「（バットスイングの）量を振ることで、足の使い方やタイミングの取り方など、今まで気付けなかったことに気付くことができた」。A組（1軍）の選手の打撃練習から学ぶことも多い。

福岡・九州国際大付高で高校通算31本塁打を記録した左の強打者で、2024年に育成ドラフト3位で入団。同期入団のドラフト1位前田悠伍らとともに「高校BIG4」と称されたが、現状に危機感は感じている。

「3年目で節目の年。クビもある。やればよかったと後悔したくない」。その上で「そこ（紅白戦）がゴールじゃない。いい経験をさせてもらう気持ちで全力を出し切る」と意気込んだ。A組の紅白戦には佐倉のほか、育成2年目の大友宗捕手（26）、同3年目の大泉周也外野手（26）も参加する。（浜口妙華）