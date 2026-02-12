ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¹âÎð¼Ô²ð¸î»ÜÀß¤Ç¡¢2·î2Æü¤ËÆþµï¼Ô¤Î¸½¶â¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢12Æü¡¢´Ç¸î»Õ¤Î½÷¡Ê47¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤Ë½»¤à´Ç¸î»Õ¤Î½÷¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï2·î2Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¼«¿È¤¬Æ¯¤¯ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¹âÎð¼Ô²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æþµï¼Ô¤Î¸½¶âÌó2Ëü7000±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ÜÀß¤«¤é·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£