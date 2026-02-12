¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¥Ü½÷»ÒHP¡Û16ºÐ¡¦¹©Æ£ÍþÀ± Á´ÂÎ4°Ì¤Ç·è¾¡¤Ø¡Ö³Ú¤·¤á¤ÐÎÉ¤¤³ê¤ê¤Ç¤¤ë¡× Á°²óÆ¼¡¦ÉÚÅÄ¤»¤Ê¤âÍ½ÁªÄÌ²á¡Ö»ä¤é¤·¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤ë¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¿·³ã¸©Àª¤Î³èÌö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¦¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏÁ°²óÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÌ¯¹â»Ô½Ð¿È¡¦ÉÚÅÄ¤»¤ÊÁª¼ê¤È¿·³ã»Ô¤Î³«»ÖÁÏÂ¤¹â¹»¤Î¹©Æ£ÍþÀ±Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á°²óÆ¼¡¦ÉÚÅÄ¤»¤Ê Á´ÂÎ9°Ì¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¡Ö»ä¤é¤·¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤ë¡×
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î2·î11ÆüÌë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Îー¥Üー¥É½÷»Ò¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÍ½Áª¡£
ÃÏ¸µ¡¦Ì¯¹â»Ô¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤Î×¤ó¤À1ËÜÌÜ¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÚÅÄ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É900¡×
ÉÚÅÄ¤Ï½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤Ç¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
ÃæÈ×¤ÇÃåÃÏ¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀÅÀ¤Ï¿¤Ó¤º¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¤ÎÀ¼±ç¤¬¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤Î2ËÜÌÜ¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Ö2²óÌÜ¡¢¼ºÇÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¡×
1²óÌÜ¤Î¥ß¥¹¤ò°ú¤¤º¤é¤º¡¢¼¡¡¹¤È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡Ä
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡ÖµÕ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¡×
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤êÀÚ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ÆÀÅÀ¤Ï77¡¥50¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î9°Ì¤Ç¸«»ö¡¢Í½ÁªÄÌ²á¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤â¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¡¡»ûÅç²Â»Ò ÀèÀ¸¡Û
¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¤À¤¤¤Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢1ËÜÌÜ½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡£2ËÜÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¡Ê·è¾¡¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤»¤Ê¤é¤·¤¯½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÚÉÚÅÄ¤»¤ÊÁª¼ê¡Û
¡Ö1ËÜÌÜ¤Î¼ºÇÔ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2ËÜÌÜ¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤é¤·¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¢£16ºÐ¡¦¹©Æ£ÍþÀ± Á´ÂÎ4°Ì¤Ç·è¾¡¤Ø¡Ö³Ú¤·¤á¤ÐÎÉ¤¤³ê¤ê¤Ç¤¤ë¡×
¤½¤ÎÉÚÅÄ¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·³ã»Ô¤Î³«»ÖÁÏÂ¤¹â¹»¤Î¹©Æ£ÍþÀ±¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹âßÀÍ¥À¸Çµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¹©Æ£Áª¼êºßÀÒ¤Î¹â¹»¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤¬³«¤«¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ±µéÀ¸¡Û
¡Ö¤¹¤´¤¤¡£Æ±µéÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡ÚÆ±µéÀ¸¡Û
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£áã¤ì¤ë¡£1°Ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹©Æ£¤Ï1ËÜÌÜ¤Ç83¡¥50¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢·Þ¤¨¤¿2ËÜÌÜ¡£
¡Ú¼Â¶·¡Û
¡Ö¤µ¤¢¥É¥í¥Ã¥×¡¢¤Þ¤º¤Ï1ËÜÌÜ900¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡×
1ËÜÌÜ¤ËÂ³¤¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
2ËÜÌÜ¤â¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤êÀÚ¤ë¤È¡¢84¡¥75¤È¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£16ºÐ¤Ê¤¬¤éÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¹¶¤á¤Î³ê¤ê¤ÇÁ´ÂÎ¤Î4°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¡Ë¡Û
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ú»Ò¤É¤â¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¡Ë¡Û
¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¥ë¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤È¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ú»Ò¤É¤â¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¡Ë¡Û
¡ÖÀäÂÐ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¹©Æ£ÍþÀ± Áª¼ê¡Û
¡Ö°¤¯¤Ê¤¤³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£4°Ì¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡×
2¿Í¤Î¤µ¤é¤Ë¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£¥¹¥Îー¥Üー¥É½÷»Ò¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î·è¾¡¤Ï2·î13ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£